'à¤§à¥œà¤•' à¤•à¥‡ à¤•à¤²à¥‡à¤•à¥à¤¶à¤¨ à¤¨à¥‡ à¤ªà¤•à¥œà¥€ à¤°à¤«à¥à¤¤à¤¾à¤°, à¤¤à¥€à¤¨ à¤¦à¤¿à¤¨ à¤®à¥‡à¤‚ à¤•à¤®à¤¾à¤ 33.67 à¤•à¤°à¥‹à¥œ à¤°à¥à¤ªà¤

बॉलीवुड डेस्क। ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर की 20 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म ‘धड़क’ ने 33.67 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। ‘धड़क’ ने पहले दिन 8.71, दूसरे दिन 11.04 करोड़ रुपए कमाए थे लेकिन तीसरे दिन इसके कलेक्शन में काफी इजाफा देखने को मिला। फिल्म ने 13.92 करोड़ रूपए कमाए और इस तरह इसका कलेक्शन 33.67 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी।

इससे पहले बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन फिल्म ने 8.71 रुपए का कलेक्शन करके बड़ी ओपनिंग की थी। करण जौहर ने अपने बैनर धर्मा प्रोडक्शन और जी स्टूडियोज के तले इस फिल्म को दर्शकों के सामने नए तरीके से पेश करने की कोशिश की है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के अनुसार, ‘सैराट’ ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन ‘धड़क’ इंटरनेशनल लेवल की ऑडियंस के हिसाब से बनाई गई है। इस फिल्म को रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं और इसे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उम्मीद है यह फिल्म कई और रिेकॉर्ड्स बनाएगी।

दूसरे डेब्यू एक्टर्स से बेहतर साबित हुए ईशान-जाह्नवी:न्यूकमर्स ईशान और जाह्नवी की फिल्म ‘धड़क’ 8.71 करोड़ रुपए के फर्स्ट डे कलेक्शन के साथ सबसे टॉप पर है। करण जौहर की इस फिल्म ने उनकी ही पिछली फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। 2012 रिलीज हुई फिल्म ने 8 करोड़ रुपए रुपए कमाए थे। इसके अलावा ‘धड़क’ ने टाइगर श्रॉफ-कृति सेनन स्टारर फिल्म ‘हीरोपंती’, सूरज पंचोली-अथिया शेट्‌टी स्टारर फिल्म ‘हीरो’ और अर्जुन कपूर-परिणिति चोपड़ा स्टारर फिल्म ‘इशकजादे’ को भी पछाड़ दिया है। 'हीरोपंती' ने 6.51 करोड़, 'हीरो' ने 6.69 करोड़ और 'इशकजादे' ने 6.48 करोड़ रुपए कमाए थे।

तरण आदर्श का ट्वीट:

And the BO numbers do the talking... #Dhadak packs an IMPRESSIVE TOTAL in its opening weekend... A consistent run on weekdays will help put up a STRONG Week 1 total... Fri 8.71 cr, Sat 11.04 cr, Sun 13.92 cr. Total: ₹ 33.67 cr. India biz.