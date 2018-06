अभिषेक की नहीं हो रही कोई सुनवाई, ब्रोकली बैटल में ऐश्वर्या के साथ आईं दीपिका

ब्रोकली की सब्जी को लेकर और ऐश्वर्या राय के बीच तकरार चल ही रही थी कि इसमें किसी तीसरे ने लगा दिया है तड़का। अभी हाल ही में अभिषेक ने ट्वीट किया था - मैंने कहा मुझे ब्रोकली पसंद नहीं और ऐश्वर्या ने फिर वही परोस दिया। अभिषेक ने अपने ट्वीट में पूछा था कि ब्रोकली किसे पसंद हो सकती है...इस पर दीपिका पादूकोण ने लिख दिया - मुझे। बच्चन परिवार में ब्रोकली बवाल

बच्चन परिवार में ब्रोकली पर बवाल 28 मई को शुरू हुआ जब अभिषेक ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होने लिखा था, "Why?? Why would anybody do such a thing? WHY?? I mean…. Who even likes broccoli?!" उनकी इस पोस्ट के बाद भी ऐश्वर्या ने उन्हें ब्रोकली की बनी हुई डिश दी। फिर से ब्रोकली मिलने पर अभिषेक ने दोबारा ट्वीट किया।- "Talk about #MurphysLaw Guess the Mrs. read my last post।" यानी लगता है ऐश्वर्या ने मेरा लास्ट ट्वीट पढ़ लिया था । इस नए ट्वीट के साथ अभिषेक ने परोसी गई सब्जी की फोटो भी शेयर की थी।

ऐश्वर्या के साइड दीपिका

इसके बाद अब ने अभिषेक के इस ट्वीट पर ऐश्वर्या की साइड लेते हुए अभिषेक के उस सवाल का जवाब दिया है, जिसमें उन्होनें पूछा है कि ब्रोकली किसे पसंद है?दीपिका ने ब्रोकली को खुद की पसंद बताया। दीपिका के साथ ही कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और उनके फैंस ने भी उनके इस ट्वीट पर मजेदार कमेंट किए। ज्यादातर फैंस ने उन्हें बीवी से पंगा ना लेने और बीवी के हाथ का बना हुआ खाना खाने की सलाह दी।

-अभिषेक बच्चन इन दिनों मनमर्जियां की शूटिंग कर रहे हैं

-वहीं ऐश्वर्या जल्द ही 'फन्ने खां' में नजर आएंगी