6 महीने की हुई 'तारक मेहता' की दया भाभी की बेटी, बालाजी के दर्शन कराने पहुंचीं

* दिशा वाकाणी ने 2004 में 'खिचड़ी' शो टीवी डेब्यू किया था।

* दिशा टीवी शोज के साथ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।

* दिशा 1997 में पहली बार फिल्म Kamsin: The Untouched में नजर आई थीं।

मुंबई. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की दया भाभी यानी दिशा वाकाणी इन दिनों मैटरनिटी फेज एन्जॉय कर रही हैं। एक्टिंग वर्ल्ड से दूर अपनी बेटी के साथ टाइम बिता रहीं दिशा ने बच्ची स्तूति पांडिया की पहली फोटो शेयर की है, जिसमें वे बेटी को गोद में लिए पति मयूर पांडिया के साथ नजर आ रही हैं। दरअसल दया बेटी को लेकर पति के साथ तिरूपति बालाजी के दर्शन कराने और आशीर्वाद दिलाने ले गई थीं। उन्होंने इस फोटो का कैप्शन "May god bless our child and protects her from every obstacle" दिया है। 6 महीने की हुई दिशा की बेटी...



- दिशा ने 28 नवंबर 2017 को बेटी को जन्म दिया था। उनके पिता भीम वाकाणी ने इस न्यूज को कन्फर्म करते हुए बताया था कि दिशा ने नॉर्मल डिलिवरी से बेटी की जन्म दिया था।

- ये दिशा का पहला बच्चा है। उन्होंने 24 नवंबर, 2015 को मयूर पांडिया से शादी की थी। मयूर एक्टिंग वर्ल्ड से नहीं हैं। वे मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।

9 साल से 'तारक मेहता...' से जुड़ी हैं दिशा

- दिशा का जन्म 17 सितंबर, 1978 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था, लेकिन वे भावनगर में पली-बढ़ी हैं।

- वे तब से एक्टिंग से जुड़ी हैं, जब वे स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं। उन्होंने गुजरात कॉलेज, अहमदाबाद से ड्रामेटिक आर्ट्स में ग्रैजुएशन किया है। दिशा 2008 से लगातार 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर रही हैं।

इन शोज और फिल्मों में काम कर चुकीं दिशा

- दिशा 'खिचड़ी' (2004) और 'इंस्टेंट खिचड़ी' (2005 ) में भी नजर आ चुकी हैं।

- टीवी सीरियल्स ही नहीं, दिशा बॉलीवुड की 'कमसिन : द अनटच्ड' (1997), 'फूल और आग' (1999), 'देवदास' (2002), 'मंगल पांडे : द राइजिंग' (2005), 'सी कंपनी' (2008) और 'जोधा अकबर' (2008) में जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।

