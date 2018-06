पूल में चिल करती दिखी 'चक दे इंडिया' गर्ल, फिलहाल हाथ में नहीं है कोई काम

- गोवा में हॉलिडे एन्जॉय कर रही कोमल चौटाला

- फिल्म चक दे इंडिया से मिली थी पॉपुलैरिटी

- कई टीवी शो और फिल्मों में किया है काम

मुंबई. फिल्म 'चक दे इंडिया' में 'कोमल चौटाला' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस इन दिनों गोवा में हॉलिडे एन्जॉय कर रही हैं। चित्राशी ने हॉलिडे एन्जॉय करते हुए कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। उन्होंने एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, 'Happy vibes happening on the tides 🤪🌀🌊🦋👙'. उन्होंने एक अन्य फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, 'This is for the worth of the air that I breathe ... 🌀🌊🦋👙'. बता दें कि

फिलहाल चित्राशी के पास के कोई प्रोजेक्ट नहीं है। वे आखिरी बार फिल्म 'हो गया दिमाग का दही' फिल्म में नजर आईं थी। FIR में बनीं थी ज्वालामुखी चौटाला...

- चित्राशी टीवी सीरियल 'एफआईआर' में ज्वालामुखी चौटाला के किरदार में नजर आईं थी। हालांकि, उन्हें इससे ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली।

- वे 'कॉमेडी सर्कस', 'तू मेरा हीरो', 'शंकर जयकिशन 3' टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं।

- चित्राशी ने 'चक दे इंडिया' के अलावा 'फैशन', 'लक', 'ये दूरियां', 'तेरे नाल लव हो गया', 'ब्लैक होम' फिल्मों में काम किया है।

