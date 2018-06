हॉस्पिटल में एडमिट बिपाशा ने शेयर की फोटो, बोली- बीमारी की वजह से परेशान हूं

- हॉस्पिटल में एडमिट बिपाशा ने शेयर की फोटोज

- बिपाशा का चल रहा है ट्रीटमेंट

- हालत में हो रहा लगातार सुधार



मुंबई.बिपाशा बसु सांस संबंधी परेशानी के चलते मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बिपाशा का ट्रीटमेंट चल रहा है और उनकी हालत में भी लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने हॉस्प‍िटल से अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर की हैं। उन्होंने चाय का कप हाथ में लिए एक फोटो पोस्ट की है। इस फोटो पर उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Being sick sucks.....Been sick for way tooooo long!!!! Enough I say... Enough 😡'. बिपाशा ने एक और फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, I AM SICK OF BEING SICK. इंस्टाग्राम पर उनके फैन्स ने उन्हें जल्दी ठीक होने के कहा है।



बता दें बिपाशा बीते कई दिनों से हॉस्पिटल विजिट कर रही थीं। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वे प्रेग्नेंट हैं। लेकिन जब उन्हें शनिवार को एडमिट कराया गया तो पता चला कि उन्हें सांस संबंधी परेशानी है। हॉस्पिटल में बिपाशा की फैमिली उनके साथ है। बता दें कि वे पिछले तीन साल से फिल्मों से दूर हैं। वे आखिरी बार 2015 में आई फिल्म 'अलोन' में नजर आई थीं।