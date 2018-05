VIDEO: शादी की सालगिरह नहीं बिपाशा-करन ने मनाई मंकीवर्सरी

मुंबई. और ग्रोवर की शादी को दो साल पूरे हो गए हैं। दोनों ने गोवा में फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन किया। इस बार दोनों ने अपनी एनिवर्सरी की थीम मंकीवर्सरी रखी। सेलिब्रेशन के दौरान दोनों ने मंकी डिजाइन का केक काटा। इतना ही नहीं दोनों मंकी की तरह उछलता-कूदते वीडियो भी शेयर किया है। बिपाश-करन दोनों ही अपने इंस्टाग्राम पर सेलिब्रेशन की फोटोज भी शेयर की है। बिपाशा ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Thank you my love for making this day so so special ❤️#monkeyversary'. वहीं, करन ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'Such an awesome day! 🤘🏽 #monkeylove #monkeyversary #wefourarecrazy #wefourareone'. करन ने एक वीडियो शेयर कर लिखा, 'This is how we roll 😂😂😂😂😂😂Shake body 😂🤣😂🤣😂🤣😂😂#monkeyversary'.