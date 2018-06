अमिताभ बच्चन के गाने 'जानू मेरी जान..' पर बिग बॉस Ex कंटेस्टेंट हितेन तेजवानी ने वाइफ गौरी के साथ किया डांस, Video वायरल

मुंबई. के कंटेस्टेंट रहे हितेन तेजवानी का वाइफ गौरी प्रधान के साथ एक वीडिया वायरल हो रहा है। ये वीडियो फैमिली वेडिंग का है, जिसमें हितेन-गौरी, के गाने 'जानू मेरी जान मैं तुझपे कुर्बान...' पर डांस करते नजर आ रहे हैं। ये गाना फिल्म 'शान' (1980) का है। हितेन-गौरी इन दिनों अमेरिका में एक फैमिली वेडिंग में शामिल होने गए हैं। यहां पर उन्होंने संगीत सेरेमनी में कपल डांस किया। हितेन ने ये डांस वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'We danced, we laughed, we enjoyed and we celebrated ....and that’s what is life ...'

- बता दें कि हितेन और गौरी टीवी की दुनिया के पॉपुलर कपल में से एक हैं। दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री ऑडियंस द्वारा खूब पसंद की गई। दोनों ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'कभी कभी प्यार कभी कभी यार' जैसे सीरियलों में साथ काम किया है।



- हितेन के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो बिग बॉस का हिस्सा बनने के बाद हितेन को बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। वे संजय दत्त- माधुरी दीक्षि‍त की मल्टीस्टारर पीरियड ड्रामा फिल्म 'कलंक' में नजर आएंगे। फिल्म में अपने रोल को लेकर हितेन ने इंटरव्यू में कहा, 'इस फिल्म में संजय दत्त, और कई एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करने को लेकर मैं उत्साहित हूं। मैं इन सब से पहली बार मिलूंगा और पहली बार काम करूंगा'।

