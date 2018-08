बिग बॉस-12: पहला प्रोमो रिलीज, जोड़ी स्पेशल सीजन में नजर आ सकती हैं सेलेब्रिटी और कॉमनर्स की विचित्र जोड़ी

एंटरटेनमेंट डेस्क. 'बिग बॉस-12' का पहला प्रोमो रिलीज हो गया है जो कि क्लासरूम थीम पर बना है। इसमें टीचर बने सलमान क्लासरूम में बैठे स्टूटेंड्स की क्लास लेते नजर आ रहे हैं। दरअसल वीडियो में सलमान बारी-बारी से सबका नाम लेते हैं- राजू इलेक्ट्रीशियन, रॉकी रैपर, जुड़वा बहनें, सास-बहू, स्मॉली-बिगी।

विचित्र जोड़ी का ट्विस्ट : सलमान के प्रोमो से एक और ट्विस्ट सामने आया है। सलमान कह रहे हैं- "इस बार बदल जाएगी गेम की ABCD जब आएंगे विचित्र जोड़ीस, 'बिग बॉस' सीजन-12 मेरे साथ आ रहा।" वीडियो में आखिरी में सलमान क्लासरूम में टॉवल डांस करते हुए बाहर चले जाते हैं।

- इस बार 6 सेलिब्रिटी जोड़ियों और 7 कॉमनर्स जोड़ियों को भी चुना जाएगा।

- 16 सितम्बर से ऑन एयर हो रहे शो में विजिटर जोड़ी का कॉन्सेप्ट भी दिखाई दे सकता है।

The wait has come to an end! @BeingSalmanKhan is coming back soon on @BiggBoss season 12 only on @colorstv! @nadiachauhan @iamappyfizz@oppomobileindia pic.twitter.com/MTdgtGUbvo