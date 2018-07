एक्ट्रेस आयशा टाकिया को मिल रहे धमकी भरे मैसेज, बैंक अकाउंट भी हुआ ब्लॉक

मुंबई। एक्ट्रेस आयशा टाकिया को फोन पर लगातार धमकियां मिल रही हैं। आयशा के पति और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी ने मुंबई पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। फरहान ने ट्वीट में और सुषमा स्वराज को भी टैग किया है। फरहान ने ट्वीट कर लिखा है- मेरी पत्नी, मां और बहन को एक अनजान शख्स परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं, फरहान ने मुंबई पुलिस पर कोई एक्शन न लेने का आरोप भी लगाया है।

फरहान ने लिखा है- मुंबई पुलिस के डीसीपी दाहिया मेरे फोन कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मेरी पत्नी, मां और बहन के बैंक अकाउंट भी जबरन ब्लॉक कर दिए हैं। इतना ही नहीं फरहान ने डीसीपी दाहिया से हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है।

हालांकि बाद में फरहान ने वो ट्वीट भी शेयर किया है, जिसमें उन्हें ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेन भारती ने फोन किया और उनकी मदद की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरहान पर उनके Ex बिजनेस पार्टनर काशिफ खान ने एफआईआर दर्ज कराई है। काशिफ ने फरहान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। माना जा रहा है कि यही वो शख्स है, जो फरहान की फैमिली को परेशान कर रहा है।

कौन हैं आयशा टाकिया?

2004 में आई फिल्म 'टार्जन: द वंडर कार' से आयशा ने डेब्यू किया था। इसके बाद वे के साथ फिल्म 'दिल मांगे मोर' में नजर आईं। के साथ उनकी रोमांटिक फिल्म 'सोचा न था' (2004) दर्शकों द्वारा खासी पसंद की गई। 2009 में रिलीज सलमान और आयशा स्टारर फिल्म 'वॉन्टेड' सुपरहिट थी। 2009 में ही आयशा ने रेस्त्रां ओनर और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। 2013 में उन्होंने बेटे मिकाइल को जन्म दिया।

यहां पढ़ें ट्वीट...

My wife @Ayeshatakia , mother & sisters are being harassed,threatened stalked by a litigant, @MumbaiPolice #dcpDahiya refusing to answer my calls or messages. #DahiyaIPS has illegally frozen our bank accounts Dear PM @narendramodi ji @SushmaSwaraj Pls intervene!! #betibachao — Farhan Azmi (@abufarhanazmi) July 3, 2018

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Dear Mr Dahiya DCP ZONE 9, wake up, answer my calls and help us <a href="https://twitter.com/MumbaiPolice?ref_src=twsrc%5Etfw">@MumbaiPolice</a> <a href="https://twitter.com/CPMumbaiPolice?ref_src=twsrc%5Etfw">@CPMumbaiPolice</a> <a href="https://twitter.com/DevenBhartiIPS?ref_src=twsrc%5Etfw">@DevenBhartiIPS</a> <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> <a href="https://twitter.com/Dev_Fadnavis?ref_src=twsrc%5Etfw">@Dev_Fadnavis</a> <a href="https://twitter.com/Ayeshatakia?ref_src=twsrc%5Etfw">@Ayeshatakia</a> <a href="https://t.co/k73XqnYnhu">pic.twitter.com/k73XqnYnhu</a></p>— Farhan Azmi (@abufarhanazmi) <a href="https://twitter.com/abufarhanazmi/status/1014086587494219776?ref_src=twsrc%5Etfw">July 3, 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>