बहन जाह्नवी की ड्रेस पर वेबसाइट ने लिखी भद्दी बात, अर्जुन ने दिया करारा जवाब

मुंबई. श्रीदेवी की डेथ के बाद से अपनी बहनों जाह्नवी और खुशी के काफी करीब आ गए हैं। हाल ही में बोनी कपूर अपने दोनों बेटियों के साथ फैमिली गेट-टू-गेदर के लिए अर्जुन के घर पहुंचे थे। जहां से बाहर निकलते वक्त उन्हें स्पॉट किया गया। जहां जाह्नवी की फिल्म 'धड़क' की शूटिंग शेड्यूल खत्म हो चुका है तो वहीं अर्जुन इन दिनों परिणीति चोपड़ा के साथ अपनी फिल्म ‘नमस्ते इंग्लैंड’ की शूटिंग कर रहे हैं। फिलहाल वो मुंबई में हैं जिनसे मिलने बोनी बेटी जाह्नवी और खुशी के साथ पहुंचे थे। जाह्नवी को प्रोटेक्ट करते दिखे अर्जुन...

- भाई अर्जुन से मिलने पहुंची जाह्नवी यहां डीप नेक फ्लोरल गाउन में पहुंची थीं। जिसके बैक से उनके गारमेंट फ्लॉन्ट हो रहे थे।

- ऐसे में एक वेबसाइट ने लिखा कि जाह्नवी अर्जुन से हुई मुलाकात के वक्त काफी सेक्सी ड्रेस पहनकर पहुंची थीं। जिससे उनके अंदर के सारे गार्मेंट लिख रहे थे।

- बहन के बारे में आई इस खबर को पढ़कर अर्जुन काफी भड़क गए उन्होंने इस खबर की कटिंग पोस्ट कर लिखा, "U know what F**k u man f**k As a Website"।

- अर्जुन यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे लिखा, "एक वेबसाइट के तौर पर इस तरह की बात को लाइलाइट करना और लोगों के ध्यान में लाना बहुत की शर्मनाक है।"

- "ये भी शर्मनाम है कि तुम्हारी आंखे ये सब चीजें सर्च करती हैं। क्या इस तरह हमारा देख यंग महिलाओं को देखता है?"

