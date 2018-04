मां की एक मुस्कान के लिए अनुपम खेर ने तोहफा देकर बनाया VIDEO

मुंबई. अपनी अपकमिंग फिल्म 'द एक्सीडेंट्ल प्राइममिनिस्टर' की शूटिंग कर वापस लौटे आए हैं। घर लौटकर उन्होंने अपनी मम्मी दुलारी खेर का एक वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस पर उन्होंने कैप्शन लिखा, 'She is BACK.😂🤓. And she is HAPPY.🤣🤣. Gave Mom her perfumes she had asked for. She kept laughing with joy and happiness. She also suddenly suspected that I was recording the conversation. I had to lie. And then she laughed again. You will see a million emotions in this 56sec video.🤓😍🤣😂😎'. मजेदार है वीडियो...

- इस वीडियो में दिखाया कि अनुपम अपनी मम्मी के लिए परफ्यूम लेकर आए है।

- वे जब इसे खोलकर देखती है तो बेहद खुश हो जाती है।

- बेटे से बात करते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका वीडियो बनाया जा रहा है। वो अनुपम से पूछती है, क्या वे उनका वीडियो बना रहे हैं। तो अनुपम मना कर देते है।

- इस पर वो कहती है, 'वीडियो मत बना लोग क्या कहेंगे बूढ़ी पागल हो गई हैं'।



अनुपम खेर की फिल्म 'द एक्सीडेंट्ल प्राइममिनिस्टर' इसी साल 21 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म में अनुपम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लंदन में खत्म हो चुकी है। अब बाकी शूटिंग इंडिया में होगी।

फिल्म में का किरदार सुजैन बर्नर्ट कर रही है वहीं, प्रियंका गांधी का रोल आहाना कुमरा प्ले करेंगी।

आगे की स्लाइड्स में क्लिक करके देखें अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म की फोटोज...