महेश भट्ट को हर फिल्म की कमाई से हिस्सा देते हैं अनुपम खेर, 34 सालों से चुका रहे कर्ज

बॉलीवुड डेस्क. और महेश भट्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। 1984 में महेश ने उन्हें फिल्म 'सारांश' डेब्यू करने का मौका दिया था। फिल्म में अनुपम के द्वारा निभाया गया रोल उनके सबसे आइकॉनिक रोल में से एक बन गया। तभी से महेश भट्ट और अनुपम बेहद अच्छे दोस्त बन गए और दोनों एक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। जब भी अनुपम कोई भी नया प्रोजेक्ट साइन करते हैं तो वे महेश को गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ पैसे भेंट करते हैं।

महेश भट्ट को गुरु दक्षिणा देते हैं अनुपम : पिछले 3 दशक (34 साल) से जब भी अनुपम कोई भी बड़ी फिल्म या प्रोजेक्ट साइन करते हैं तो सबसे पहले इस बारे में महेश भट्ट को बताते हैं। कुछ समय पहले ही अनुपम ने एक ब्रिटिश शो साइन किया था। जिसके बाद वे एक छोटी की राशि लेकर महेश भट्ट से मिलने पहुंचे थे। अनुपम ने खुद अपने शो 'कुछ भी हो सकता है' (2014-15) में इस बात का खुलासा किया था कि वे जब भी महेश भट्ट से मिलते हैं तो उन्हें भेंट के तौर पर कुछ पैसे जरूर देते हैं।

- अनुपम ऐसा इसलिए करते है क्योंकि महेश भट्ट की वजह से ही उन्हें बॉलीवुड में करियर बनाने में मदद मिली थी।

- अनुपम कहते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री में अपने 34 साल पूरे कर लिए हैं। लोगों ने उन्हें कहा था 'सारांश' में 65 साल के बुजुर्ग का किरदार निभाना जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है लेकिन वही फिल्म उनके करियर की माइलस्टोन साबित हुई।

फिलहाल इस बात से हैं दु:खी : ट्विटर की क्लीन अप पॉलिसी के कारण अनुपम खेर के ट्विटर पर 1.30 लाख फालोअर घट गए हैं। इस बात से परेशान अनुपम ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि -

"ट्विटर पर लगभग 1.30 लाख फालोअर खोने के ये शुरुआती साइड इफैक्ट हैं। हालांकि मुझे बताया गया था कि ये क्लीनिंग अप पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन फिर भी मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। एक जिज्ञासा, अविश्वास और मेमोरी लॉस जैसी स्थिति है। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे उन्होंने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया।"



इस फिल्म में बिजी हैं अनुपम :इन दिनों अनुपम खेर फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' की शूटिंग में बिजी हैं। इसमें वे एक्स प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। यह फिल्म एक्स पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर संजय बारु की किताब 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर: द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह' पर बन रही है।

- निर्देशक विजय रत्नाकर गुट्टे की इस फिल्म में अनुपम खेर के अलावा भी अहम रोल में दिखेंगे। फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज होगी।

Losing almost 130000 followers on @Twitter had its initial side effects. Panic, memory loss, disbelief, anxiety, questioning my eyesight etc. Even tho I was explained patiently that it is part of cleaning up policy. But I felt जैसे उन्होंने मुझे अपनी जायदाद से बेदख़ल कर दिया।😳😂