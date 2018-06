61 साल के अनिल कपूर देख शाहिद कपूर की वाइफ ने दिया रिएक्शन-'इतने हॉट कैसे दिखते हैं'

ईद पर रिलीज़ हुई 'रेस 3' में के अलावा अनिल कपूर सबसे अहम भूमिका में हैं। वह शमशेरा का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म को भले ही क्रिटिक्स और दर्शकों से पहले दिन जबरदस्त प्रतिक्रिया न मिली हो लेकिन अनिल कपूर के काम को सबने सराहा है।

61 साल के अनिल के लुक्स और एक्टिंग देखकर उनके दामाद भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए।उन्होंने सोशल मीडिया पर अनिल की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा,“Old enough to know better, young enough to not give a f* ! @anilskapoor #RACE3,”।

आनंद ने इन्स्टाग्राम पर इससे पहले भी अनिल कपूर की तारीफ में उनकी कुछ फोटो पोस्ट की थीं। वैसे, सिर्फ आनंद ही नहीं, शाहिद की वाइफ मीरा राजपूत ने भी रेस 3 देखकर अनिल कपूर की फोटो अपनी इन्स्टाग्राम स्टोरी में शेयर करते हुए लिखा, “This (fire emoji) at 60! How!!,”। सोनम ने भी अपने पिता की फोटो शेयर करते हुए लिखा, “So intense Daddy! Loving the look & feel of #Race3 already! Can’t wait to watch it।