KBC-10: अमिताभ बच्चन ने कर्मवीर एपिसोड के फोटो किए शेयर, शूट पर आए बाबा आमटे के बेटे प्रकाश और बहू मंदाकिनी

एंटरटेनमेंट डेस्क. इस बार कौन बनेगा करोड़पति का 10वां सीजन फिर से कुछ खास लेकर आ रहा है। इस बार शो में कर्मवीर एपिसोड्स टेलीकास्ट होंगे, जिसमें देश, समाज के लिए अलग हटकर काम कर रहे कर्मवीरों को बुलाया जा रहा है। इन्हीं कर्मवीरों में से एक डॉ. प्रकाश आमटे और डॉ. मंदाकिनी आमटे केबीसी के सेट पर कंटेस्टेंट के तौर पर आए।

कौन हैं डॉ. प्रकाश और मंदाकिनी: बाबा आमटे, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए कई काम किए और उनके लिए आनंदवन की स्थापना भी की थी। डॉ. प्रकाश आमटे, बाबा आमटे के छोटे बेटे हैं। 1973 से डॉ. प्रकाश महाराष्ट्र में सक्रिय सोशल एक्टिविस्ट हैं।

- लोक बिरादरी प्रकल्प के लिए डॉ. प्रकाश और उनकी पत्नी डॉ. मंदाकिनी को कम्युनिटी लीडरशिप केटेगरी में मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है।

T 2908 - An honour and a privilege to be in the company of 2 extraordinary, humans - Dr Prakash Baba Amte and his wife Dr Mandakini Amte .. their life and work for the tribals is the most inspiring you could ever imagine .. they were with me on KBC - Karmveer episode .. !! pic.twitter.com/SKW03seGAT