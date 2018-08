एम करुणानिधि के हाथों लिया था अमिताभ बच्चन ने अपना पहला नेशनल अवार्ड, शेयर की यादें

बॉलीवुड डेस्क.एम करुणानिधि के निधन के बाद तमिल सिनेमा के कलाकारों ने अपना दुख जाहिर किया है, वहीं बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रहा। सदी के महानायक ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एम करुणानिधि के निधन पर दुख जाहिर करते हुए उनसे जुड़ी एक याद शेयर की है। अमिताभ ने बताया कि उन्होंने अपना सबसे पहला नेशनल अवार्ड एम करुणानिधि के हाथों ही लिया था। जब वे तमिलनाडु के सीएम थे।

सात हिन्दुस्तानी के लिए मिला था अवार्ड :सात हिन्दुस्तानी, 1969 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की सबसे पहली फिल्म थी। फिल्म में अमिताभ के किरदार का नाम अनवर अली अनवर था। जो एक उर्दू का कवि था। डायरेक्शन, प्रोडक्शन, स्क्रीनप्ले और कहानी ख्वाजा अहमद अब्बास की थी।

- सात हिन्दुस्तानी के लिरिसिस्ट कैफी आजमी को भी बेस्ट लिरिस्ट का नेशनल अवार्ड मिला था।

T 2893 - பிரார்த்தனை மற்றும் இரங்கல் , for the Honourable and dynamic leader Shri Karunanidhi .. I received my very 1st National Award for 'Saat Hindustani' from him, when the ceremony was held in Chennai that year .. he was the CM ..🙏🙏🙏 pic.twitter.com/lu9Mc886EX