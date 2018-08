अमिताभ बच्चन के समधी राजन नंदा का निधन, खबर सुन बिग बी शूटिंग छोड़ इंडिया के लिए हुए रवाना

बॉलीवुड डेस्क. के समधी और एस्कॉर्ट्स ग्रुप के चेयरमैन राजन नंदा का निधन हो गया है। राजन नंदा, बिग बी की बेटी श्वेता बच्चन नंदा के ससुर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजन नंदा का रविवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। अमिताभ बच्चन इन दिनों बुल्गारिया में फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग कर रहे हैं। जैसी ही उन्हें समधी के निधन की जानकारी मिली वे वहां से रवाना हो गए। राजन नंदा की फैमिली में पत्नी ऋतु नंदा, बेटा निखिल नंदा, बहू श्वेता बच्चन और बेटी नताशा हैं।

रिद्ध‍िमा कपूर ने इंस्टाग्राम पर दी जानकारी :ऋषि कपूर की बेटी और रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर राजन नंदा के निधन की जानकारी दी। उन्होंने नंदा की फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'आप हमेशा महान थे और रहेंगे। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आपको बहुत मिस करेंगे अंकल। RIP राजन अंकल'। इसके कुछ ही देर बाद अमिताभ बच्चन ने दो फैंस के ट्वीट को रीट्वीट कर समधी राजन नंदा को श्रद्धांजलि दी।

बुल्गारिया से रवाना हुए बिग बी :अमिताभ बच्चन इन दिनों बुल्गारिया में फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग कर रहे हैं। जैसी ही उन्हें जानकारी मिली वे वहां से रवाना हो गए। समधी के निधन पर बिग बी ने अपने ब्लॉग में लिखा- “My relative Mr Rajan Nanda, Nikhil’s Father, Father in Law of Shweta, .. just passed away .. leaving for India ..” Writing further about the loss, Bachchan had posted in his blog, “Yes, the personal tragedy is now in discloser and transmitted… but it had a lead… a lead of distress and anxiety and apprehension from a time of some immediate length… the obvious nested facts were not pressed into the print of this page, but there were hidden hints of them in it. My hidden heart can bleed within… unseen… but it takes not away the pain of its emission.”

के दामाद थे राजन नंदा :राजन नंदा बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के दामाद थे। राज कपूर की बड़ी बेटी ऋतु कपूर की शादी राजन नंदा से 1969 में हुई थी। फिलहाल ऋतु नंदा इंश्योरेंस सर्विस (आईएआईएस) की सीईओ हैं। राजन नंदा रिश्ते में एक्टर ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और के जीजा लगते थे। साथ ही रणबीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर के फूफा भी थे।