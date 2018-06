बिग बी ने सरेआम कराया गलती का अहसास, आलिया बोलीं- हे भगवान...फिर से

- की तारीफ में ट्वीट कर फंसी ।

- बिग बी के साथ 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग के वक्त का अनुभव शेयर किया आलिया ने।

- बिग बी ने ट्वीट में गलती पकड़ी और सरेआम आलिया भट्ट को उसका अहसास कराया।

मुंबई.आलिया भट्ट इन दिनों अमिताभ बच्चन और के साथ डायरेक्टर अयान मुखर्जी की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग कर रही हैं। बिग बी के साथ शूटिंग का अनुभव शेयर करने के लिए आलिया ने एक ट्वीट किया। लेकिन वे इसमें एक मिस्टेक कर गईं। अमिताभ बच्चन ने न केवल आलिया की यह मिस्टेक पकड़ी, बल्कि उसी ट्वीट पर रिप्लाई कर उन्हें गलती का अहसास भी दिलाया। क्या लिखा आलिया ने ...

- आलिया ने ट्वीट में लिखा था, "Working with AB has been supreme greatness! Today @SrBachchan packed up an hour before the actual pack up but he stayed back on set just to give ques! I can’t begin to explain the amount of things I am learning on set just by watching him!!!! (अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। आज एक्चुअल पैकअप के एक घंटे पहले बिग बी ने अपना पैकअप कर लिया था। लेकिन वे हमें संकेत देने के लिए सेट पर रुके रहे। मैं समझा नहीं सकती कि सेट पर उन्हें देख-देखकर मैं क्या कुछ सीख रही हूं।)

और यह रहा बिग बी का रिप्लाई

- आलिया के ट्वीट पर झट से बिग बी ने रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा, "Yo .. Alia , you are the best .. thank you for the generosity .. and .. err .. its 'cues' not 'ques' ..😀😀😀🤪🤪🤪😊😊😊🙏🙏 .. you are just tooooo cute !!"(यो आलिया तुम बहुत अच्छी हो। उदारता के लिए धन्यवाद और एक गलती है...वो Cues होता है, Ques नहीं। ...तुम वाकई बहुत क्यूट हो।)

आलिया बोलीं- हे भगवान...फिर से

- जब अमिताभ ने आलिया को उनकी गलती का अहसास दिलाया तो उन्होंने रिप्लाई दिया, " हे भगवान...फिर से...नहीं।" बता दें कि पहले भी कई बार आलिया का मजाक उनकी गलती और सामान्य ज्ञान के कारण मजाक उड़ चुका है।