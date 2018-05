75 की उम्र में भी फिट है अमिताभ बच्चन, ट्विटर पर बताया फिटनेस का राज

अमिताभ बच्चन ने सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की फिटनेस चुनौती 'हम फिट तो इंडिया फीट' को स्वीकार किया है। उन्होंने फिटनेस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा उनका फिटनेस मंत्र लगातार गतिशील है। बिग बी ने 75 साल की उम्र मेंट्विटर के जरिए अपने फिटनेस का राज बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मख्य मंत्र : लगातार गतिशील है, हर रोज जिम, जिम में हर दिन एक्सरसाइज, प्रलोभन से दूर, खुद ड्राइव और साइकिल करते हैं। सूर्य को अक्सर देखते हैं। (@Ra_THORe we accept the challenge of #HumFitTohIndiaFit #FitnessChallenge .. main mantra : BE CONTINUOUSLY MOBILE .. get up for every errand yourself, gym each day, push away that excess morsel of temptation, drive or cycle yourself, see the Sun more often !🙏). बता दें कि राठौर ने फिटनेस अभियान जारी रखने के लिए एक्टर ऋतिक रोशन, क्रिकेटर और बैडमिंटन प्लेयर को सोशल मीडिया के माध्यम से फिटनेस मंत्र पोस्ट करने के लिए चुनौती दी थी।