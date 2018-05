मजदूर दिवस पर आलिया ने लिया शूटिंग से ब्रेक, आमिर खान के साथ किया श्रमदान

मजदूर दिवस के मौके पर ने मराठवाड़ा के लातूर पहुंचकर श्रमदान में हिस्सा लिया।उन्होंने श्रमदान के दौरान खुदाई की। उन्होंने इसकी जानकारी एक दिन पहले 30 अप्रैल को ही दे दी थी कि श्रमदान करने जाएंगी। आलिया ने लिखा था, Tomorrow that is the 1st of May.. I will be at a village in Marathwada, doing shramadaan with a shovel in my hands. What's your plan?



आपको बता दें कि इस दौरान आलिया के साथ इस दौरान भी मौजूद थे। सूखा ग्रस्त इलाकों में आमिर खान का पानी फाउंडेशन श्रमदान करवा रहा है जिससे कई सेलेब्स जुड़े हुए हैं। लातूर और इसके आसपास के इलाकों में इस समय भयंकर सूखे की समस्या है।

कलंक की शूटिंग से लिया ब्रेक

आलिया इन दिनों कलंक की शूटिंग में बिजी हैं लेकिन इस काम के लिए उन्होंने खास तौर से ब्रेक लिया। इस फिल्म में उनके अलावा माधुरी दीक्षित,वरुण धवन, भी नजर आएंगी।