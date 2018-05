ये है अक्षय कुमार की स्कूल टीचर, इन्हीं ने सिखाई मराठी

मुंबई.हाल ही में ने सोशल मीडिया पर अपनी मराठी टीचर के साथ एक फोटो शेयर किया है। इसमें वे उनके साथ बैठकर पोज देते हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनकी ये टीचर उम्रदराज महिला हैं जिन्होंने उन्हें मराठी बोलनी सिखाई है। इस फोटो के कैप्शन में अक्षय ने बताया कि उन्हें स्कूल डेज से इन्हीं टीचर ने मराठी बोलनी सिखाई है और इन्हीं की वजह से वे ये भाषा बोल पाते हैं। वहीं उन्होंने लिखा कि टीचर से मिलने के लिए #MaharashtraDay से अच्छा दिन कोई और नहीं था।

Had a chance meeting with the lady responsible for my manageable Marathi...my Marathi teacher from school :) Couldn't have met on a better day 😁 महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा #MaharashtraDay

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar) on Apr 30, 2018 at 9:54pm PDT