अक्षय कुमार ने दिलाया याद, आज ही के दिन 1948 में जीता था आजाद भारत ने पहला ओलंपिक गोल्ड

बाॅलीवुड डेस्क.आजाद भारत ने 1947 के बाद पहली बार लंदन ओलंपिक में हिस्सा लिया था। 12 अगस्त 1948 के दिन ही भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। 70 साल बाद की फिल्म गोल्ड उसी ऐतिहासिक क्षण को दोबारा जीने का मौका दे रही है। अक्षय ने अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इस दिन का महत्व शेयर किया है। साथ ही स्पेशल अंदाज में फिल्म गोल्ड का प्रमोशन भी किया है, जिसे देश के स्पोर्ट्स सेलेब्रिटी ने शेयर किया है।

बनाया स्पेशल गोल्ड वीडियो : फीलिंग ऑफ गोल्ड टाइटल वाले इस वीडियो में सबसे पहले नजर आते हैं जो 1983 में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे। इसके बाद एक-एक कर पी आर श्रीजेश, सुनील छेत्री, अभिनव बिन्द्रा, विजेन्दर सिंह, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, दीपक मलिक, बलवीर सिंह, विनर बनने के बाद की फीलिंग शेयर करते हैं।

- वीडियो के आखिर में चल रहे कैप्शन में दिखाई देता है कि फिल्म गोल्ड आजाद भारत के पहले गोल्ड मेडल का सेलिब्रेशन कर रही है।

Celebrate 70 years of free India's first Gold by knowing how it feels by the history makers themselves. #FeelingOfGold https://t.co/h2YLqbvowz @therealkapildev @16Sreejesh @chetrisunil11 @Abhinav_Bindra @boxervijender @MirzaSania @Pvsindhu1 #DeepakMalik #BalbirSingh @sachin_rt

7 शहरों में स्पेशल सेलिब्रेशन: फ्री इंडिया के पहले गोल्ड मेडल जीत के 70 साल पूरे होने पर मुंबई में एक सेलिब्रेशन किया जा रहा है। टीम गोल्ड शाम 7 बजे से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, स्टैच्यू सर्किल जयपुर, साबरमती रिवरफ्रंट अहमदाबाद, कनाट प्लेस दिल्ली, प्रिंसेप घाट कोलकाता, जेके टेम्पल कानपुर, मागरपट्‌टा सिटी पुणे में

Tomorrow is the day, 70 years ago India won it's first Gold medal as a free nation! I take immense pride in sharing, in this honour, landmark locations across India will be turning Gold tomorrow 7 pm onwards. Join us and unite for India's first Gold. #IndiaTurnsGold #UniteForGold pic.twitter.com/nxjDHgyK5k