अक्षय कुमार और करीना की अपकमिंग फिल्म का नाम होगा 'गुड न्यूज', 2019 में होगी रिलीज

बॉलीवुड डेस्क. 'वीरे दी वेडिंग' की सक्सेस के बाद खान को एक और फिल्म मिल गई है। वह करण जौहर के प्रोडक्शन की अपकमिंग फिल्म में नजर आएंगी जिसमें भी दिखेंगे। फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट धर्मा प्रोडक्शन ने कर दी है। साथ ही इसका टाइटल भी रिवील कर दिया गया है।

फिल्म का टाइटल है 'गुड न्यूज'

With @akshaykumar, #KareenaKapoorKhan, @diljitdosanjh & @Advani_Kiara on screen together - it's bound to be a #GoodNews!

A dramedy directed by @raj_a_mehta. Due date - 19th July, 2019🍼@karanjohar @apoorvamehta18 @ShashankKhaitan #CapeOfGoodFilms pic.twitter.com/quuOAQ6r1x