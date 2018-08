'भारत' छोड़ने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने इंटरनेशनल शो 'क्वांटिको' को भी कहा अलविदा, इंस्टाग्राम पर लिखा इमोशनल मैसेज

बॉलीवुड डेस्क.बॉलीवुड फिल्म 'भारत' छोड़ने के बाद अब प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंटरनेशनल शो 'क्वांटिको' को भी अलविदा कह दिया है। खुद प्रियंका ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट में लिखा है- "चूंकि सीरीज पूरी हो चुकी है। इसलिए मैं एलेक्स पैरिश के रोल को अलविदा कह रही हूं। उसकी स्टोरी पूरी हो चुकी है और यह एक एक्टर होने के लिए सबसे अच्छी फीलिंग है।"

एलेक्स पैरिश का रोल मेरे लिए चैलेंजिंग रहा : प्रियंका ने आगे लिखा- "एलेक्स पैरिश के रोल को करना मुझे शारीरिक और भावनात्मक रूप से चैलेंजिंग रहा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसने फीमेल टैलेंट्स के लिए लीडिंग लेडी का किरदार निभाने का दरवाजा खोला है।"प्रियंका ने अपनी पोस्ट में दर्शकों, शो के कास्ट-क्रू मेंबर्स और टीम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने आगे लिखा है-"शो के दौरान खूब मस्ती की और नए-नए दोस्त भी बने। ये सभी यादगार लम्हे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आप सब के साथ काम करके मजा आया और मुझे आप से दोबारा मिलने का इंतजार रहेगा।"

As the series ends, I am saying goodbye to Alex Parrish. As you’ll see, her story will come full circle...and that is the best feeling as an actor. Bringing Alex to life has challenged me physically and emotionally, but even more significant it has (I hope) cracked the door open for female talent and women of color to play leading ladies. Thank you for opening your homes and hearts to me every week! Thank you to the cast and crew of #Quantico for being such an amazing team to work with, for all the memories that I will cherish...memories of laughter, of learning new things, of making friends for life. It was a pleasure working with each and every one of you, and I look forward to crossing paths again! Thank you @joshsafran @abcnetwork @mseitzman @disney and everyone who worked on the show

