सोनाली बेंद्रे के साथ वक्त बिताकर लौटे अनुपम खेर, सोशल मीडिया पर लिखी इमोशनल पोस्ट

बॉलीवुड डेस्क. न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करा रहीं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। कभी फ्रेंड्स के साथ तो कभी बुक स्टोर में बुक पढ़ते हुए फोटोज शेयर करती रहती हैं। इसी बीच सोनाली के साथ काम कर चुके ने उनके लिए एक खास ट्वीट किया है जो कि उन्हें इमोशनल कर सकता है। दरअसल इस ट्वीट में अनुपम ने सोनाली को अपना हीरो बताया है।

न्यूयॉर्क में अनुपम ने बिताए 15 दिन :- अनुपम ने ट्वीट कर लिखा- "मैंने सोनाली के साथ कुछ फिल्मों में काम किया है। हम मुंबई में कई बार सामाजिक तौर पर भी मिलते हैं। सोनाली हमेशा एक खुशमिजाज और गर्मजोशी से भरे इंसान की तरह मिलती हैं।पिछले 15 दिनों तक मुझे सोनाली के साथ टाइम बिताने का मौका मिला। हमने न्यूयॉर्क में साथ क्वालिटी टाइम बिताया। मैं यह सकता हूं कि वे मेरी हीरो हैं।"

- सोनाली और अनुपम ने साथ में कीमत, हमारा दिल आपके पास, ढाई अक्षर प्रेम के, दिल ही दिल में जैसी फिल्मों में साथ काम किया है।

I have done few films with @iamsonalibendre. We’ve met socially many times in Mumbai. She always has been bright & a very warm person. But it is only in the last 15days that I got the opportunity to spend some quality time with her in NY. And I can easily say,”She is my HERO.”😍 pic.twitter.com/z6iBe2s7fy