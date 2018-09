किकी चैलेंज के बाद बी-टाउन सेलेब्स में चल रहा नया गेम ट्रेंड #MAMI, अर्जुन और सोनम कपूर के बाद कटरीना ने भी किया पोस्ट

बॉलीवुड डेस्क.बॉलीवुड में इन दिनों नया चैलेंज ट्रेंड कर रहा है। जिसे सेलेब्स ने #MAMI, #WordtoScreen2018 अौर #JioMAMIwithStar2018 नाम दिया है। पिछले महीने किकी और डेल चैलेंज भी बी-टाउन सेलेब्रिटीज के बीच खासा चर्चित रहा था। किकी चैलेंज के लिए तो पुलिस को भी आगे आकर रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी कि लोग इसे एक्सेप्ट न करें। हालांकि#MAMI किकी की तरह खतरनाक नहीं है। बल्कि यह एक नॉलेज शेयरिंग चैलेंज बनता जा रहा है।

क्या है मामी की कहानी :#MAMI के साथ दो और हैश टैग भी जुड़े हुए हैं। ने को यह चैलेंज दिया था, जिसके जबाव में अर्जुन ने गॉन गर्ल का नाम शेयर किया। दरअसल #MAMI के जरिए लोगों को अपनी उस फेवरिट फिल्म का नाम लिखना है, जिसका एडेप्शन लिट्रेचर से हुआ है। यानी किसी उपन्यास, कहानी या फिर ऑटोबायोग्राफी जैसे लिट्रेचर पर बनी किसी फिल्म का नाम और पोस्टर शेयर करना है।

- सोनम ने अपनी पोस्ट में गॉडफादर और गॉन विद द विंड का नाम शेयर किया था। जबकि सोनम की बहन रिया कपूर ने बर्न बुक का नाम और फोटो शेयर किया है।

कटरीना ने को किया टैग :कटरीना ने अपने इंस्टाग्राम पर द इंग्लिश पेशेंट का नाम लिखा है। साथ ही कैट ने वरुण को टैग करते हुए लिखा है कि वे जानना चाहती हैं कि वरुण धवन की फेवरिट फिल्म कौन सी है।

- देखने वाली बात होगी कि यह बॉलीवुड में यह चैलेंज कितने सेलेब्स एक्सेप्ट करते हुए अपनी पसंदीदा लिट्रेचर पर बनी फिल्म का नाम शेयर करेंगे।

Mario Puzo gave us Don Vito Corleone. Francis Ford Coppola gave us cinema we couldn’t refuse. I nominate @arjunk26 to share his favorite film adapted from literature.#TheGodfather @mumbaifilmfest #WordtoScreen2018 #JioMAMIwithStar2018 pic.twitter.com/fPrQBKfxcE