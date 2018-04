सामने आया TV एक्ट्रेस का फोटोशूट, बोल्ड लुक में यूं आई नजर

मुंबई. टीवी एक्ट्रेस वैष्णवी धनराज कलर्स के शो 'बेपनाह' में नजर आ रही हैं। इस शो में उनकी एक्टिंग को खास पसंद किया जा रहा है। हाल ही में उन्होंने एक फोटोशूट करवाया है। इन फोटोज में उनका बोल्ड लुक देखने को मिल रहा है। फोटोशूट के इन फोटोज में वे शॉर्ट्स और मल्टीकलर बैकलेस टॉप में दिख रही हैं। कुछ फोटोज में वे स्विमपूल में भी दिख रही हैं। उन्होंने ये फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किए हैं। एक फोटो शेयर करते उन्होंने लिखा, 'It all begins when all of it ends..' 'कसौटी जिंदगी से' शो से शुरू किया था करियर...

- वैष्णवी ने 2008 में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था।

- वे शो 'कसौटी जिंदगी में' नजर आईं थी।

- उन्होंने 2012 में मॉडल नीतिन सारस्वत से शादी की।

- दोनों की मुलाकात 'कितनी मोहब्बत सीजन 2' में हुई थी।

- हालांकि, अब दोनों अलग हो चुके हैं।

- दोनों ने 2016 में तलाक ले लिया।

- वैष्णवी ने 'सीआईडी', 'ना आना इस देश लाडो', 'परवरिश', 'महाभारत', 'बेगुसराय' सहित अन्य शो में काम किया है।



