सोशल यूजर्स बोले- मुस्लिम से शादी की है, अब तो सरनेम बदल लो, एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

मुंबई.होस्ट और एक्ट्रेस मिनी माथुर सोशल मीडिया पर यूजर्स को जमकर जवाब दे रही है। दरअसल, कुछ यूजर्स ने मिनी के मुस्लिम शख्स से शादी करने पर सवाल उठाए तो उन्होंने ट्विटर पर जमकर यूजर्स को लताड़ा। बात दें कि मिनी माथुर डायरेक्टर कबीर खान की पत्नी हैं। एक यूजर ने कहा पहले आप अपना सरनेम बदल कर खान कीजिए। आपने मुस्लिम कबीर खान से शादी की है, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। ऐसे दिया मिनी ने जवाब...



अपनी शादी को लेकर ट्रोल होने पर मिनी ने ट्वीटर पर जवाब लिखा, 'Bro..you’re super weird. You should know that as per the law in my country, Hindus do not need to convert to Islam to marry a muslim. Im very proud of my identity, as is my husband of his. Unlike you, we do not enforce religious superiority over each other. Go have some chai☕️'.

आगे की स्लाइड्स में पढ़ें यूजर्स ने मिनी के बारे और क्या कहा और उन्होंने क्या जवाब दिया...