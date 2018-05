ऐश्वर्या ने बनाई ऐसी सब्जी, फोटो ट्वीट कर अभिषेक ने दुनिया के सामने रोया दुखड़ा

मुंबई.अभिषेक बच्चन को भी नहीं मिलती पसंद की सब्जी? अभिषेक ने एक ट्वीट किया है जिसमें वे पत्नी ऐश्वर्या की बुराई करते नजर आ रहे हैं। दरअसल अभिषेक ने ब्रोकली खाने को लेकर अपनी नापसंदगी जाहिर की थी। ऐसे में अब इसी से बनी एक डिस की फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा- "Talk about #MurphysLaw Guess the Mrs. read my last post।" जिसका मतलब वे यह कहना चाह रहे हैं कि उनकी मिसेज यानी ऐश्वर्या ने लास्ट पोस्ट पढ़ ली थी और अब उन्हें यही खाने के लिए मिली है। ब्रोकली खाना पसंद नहीं करते अभिषेक...

को ब्रोकली खाना पसंद नहीं है। इसी वजह से उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होने लिखा था, "Why?? Why would anybody do such a thing? WHY??

I mean…. Who even likes broccoli?!" उनकी इसी पोस्ट के बाद ऐश्वर्या ने उन्हें ब्रोकली की बनी हुई डिस दी। जिसे खाते हुए अभिषेक ने ये बताया कि उनकी पिछली पोस्ट ऐश्वर्या ने पढ़ ली थी और उसी का नतीजा है कि उन्हें फिर से खाने के लिए ये मिला। अभिषेक के इस पोस्ट पर फैंस उन्हें ये सलाह भी दे रहे हैं कि पत्नी जो खाने को दे रही है उसे ही खाकर खुश रहो। बता दें, अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को 11 साल हो गए हैं। दोनों ने 2011 में शादी की थी। कपल की एक 6 साल की बेटी आराध्या भी है।

जब यूजर्स बोला- 'खूबसूरत पत्नी का यूजलेस पति...'अभिषेक कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हुए थे। एक ट्रोलर ने ट्वीट कर अभिषेक की तुलना क्रिकेटर रोजर बिन्नी के बेटे से की थी। उन्होंने लिखा था, "स्टुअर्ट बिन्नी बॉलीवुड के अभिषेक बच्चन की रेप्लिका हैं। दोनों की खूबसूरत पत्नियां हैं और दोनों ही अपने अपने पिता की बदौलत मूवीज/क्रिकेट में आए हैं। दोनों ही यूजलेस हैं।" इस ट्वीट के जवाब में अभिषेक ने लिखा था, "मेरे जूते पहनकर एक मील चलो, मेरे भाई। अगर तुम दस कदम भी चल पाए तो मैं मान जाऊंगा। मुझे जज मत करो, अपना वक्त को खुद को सुधारने में इस्तेमाल करो। दूसरों की चिंता छोड़ दो। गेट वेल सून।" यह पहला मौका नहीं है जब अभिषेक ने किसी ट्रोलर को बड़े ही प्यार से जवाब दिया हो। बता दें, अभिषेक जल्द ही अनुराग कश्यप की फिल्म ‘मनमर्जियां’ में दिखाई देंगे।

आगे की स्लाइड्स में पढ़ें अभिषेक बच्चन के ट्वीट और देखें फैमिली के साथ PHOTOS...