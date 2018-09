Birthday Spl: बी और सी ग्रेड फिल्मों के लिए गाती थीं आशा ताई, बाद में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

बॉलीवुड डेस्क.आशा भोंसले 85 साल की हो चुकी हैं। उनका जन्म 8 सितंबर, 1933 को सांगली, महाराष्ट्र में हुआ था। पिता के निधन के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहन पर आ गई थी। बहन का साथ देने के लिए आशा ने भी सिंगिंग शुरू कर दी थी। लेकिन तब आशा बी और सी ग्रेड फिल्मों में गाया करती थीं। आशा ने 12 हजार से भी ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने 20 भाषाओं की एक हजार से ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज दी है।

इसलिए बी-सी ग्रेड फिल्मों में गाया : 1960 के दशक में लता, शमशाद बेगम और गीता दत्त के छोड़े हुए गानों को अक्सर आशा ही गाया करती थीं। ये गाने नेगेटिव रोल और वैम्प्स पर पिक्चराइज होते थे। आशा को 1952 में आई फिल्म संगदिल के लिए सबसे पहले पहचान मिली थी। हालांकि आशा ने सबसे पहला गाना 1943 में आई मराठी फिल्म माझा बल में गाया था।

आशा-लता की कहानी पर बनी फिल्म : आशा के गणपत राव से भागकर शादी करने के कारण लता काफी नाराज हो गई थीं। इसके कारण वे आशा की विरोधी भी रहीं। दोनों के इसी किस्से को लेकर फिल्म साज भी बनाई गई। जिसे आशा ने समय की बर्बादी करार दिया था।

फिर की पंचम से शादी : आशा और गणपत की शादी चल नहीं सकी। 1960 में गणपत ने आशा को बच्चों आनंद, वर्षा और हेमंत के साथ घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद 1980 में आशा ने 6 साल छोटे आरडी बर्मन से शादी की।

