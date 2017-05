शादी के बाद नन से 'अल्लाह मां' बनीं सोफिया, सेक्स को बताया God

मुंबई।नन बनकर खुद को गाया मदर बताने वाली बोल्ड एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' फेम सोफिया हयात एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, शादी के बाद सोफिया अब खुद को 'अल्लाह मां' बता रही हैं। सोफिया ने दावा किया है कि वो धरती पर इकलौती ऐसी इंसान हैं, जो पवित्र आर्गेज्म और डिवाइन सेक्स के बारे में जानती हैं। अब वह पूरी दुनिया में इस शब्द को फैलाएंगी। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी दावा किया है कि वो एकमात्र ऐसी नन हैं, जिसने शादी की और अपनी शादी में गॉड (ईश्वर) को इनवाइट किया। गॉड को बताया सेक्शुअल...



इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई न्यू फोटो के साथ सोफिया ने लिखा- God is sexual. The orgasm is the Goddess energy..Allah maa energy that created everything. It is divine. The sacred Orgasm. Allah hu Akbar. OM namah Shivaya!



- उन्होंने आगे लिखा, अपनी वजाइना और वोम्ब की रेस्पेक्ट करो। आर्गेज्म ईश्वर की शक्ति है। अब मैं और मेरे पति मिलकर लोगों को डिवाइन सेक्स के बारे में बताएंगे।



मेरे साथ हुआ यौन शोषण...

'बिग बॉस 7' की कंटेस्टेंट रहीं सोफिया हयात ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मक्का जैसी पवित्र जगह पर उनके साथ यौन शोषण की घटना हुई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा था कि वहां महिलाओं के लिए अलग लाइन नहीं है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। बता दें कि सोफिया ने इसी साल अप्रैल में खुद से 10 साल छोटे रोमानिया बेस्ड इंटीरियर डिजाइनर Vlad Stanescu से शादी की।



मई, 2016 में लिया था नन बनने का फैसला...

सोफिया ने मई, 2016 में खुलासा किया था कि वे नन बन गई हैं। उन्होंने अपना सिलिकॉन ब्रेस्ट भी रिमूव करवाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि वे रातोंरात नन नहीं बनी हैं, बल्कि रिलेशनशिप में प्रताड़ित होने के कारण आखिर में उन्होंने ऐसा कदम उठाया। बकौल सोफिया, ''जिंदगी में डरे होने के कारण मेरे अंदर ये बदलाव आया। दो साल पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। मैं जिस रिश्ते में थी, वहां बहुत परेशान थी। एक बार तो मैंने खुद को मार डालने की कोशिश की। इसके बाद मुझे लगा कि मैं तो एकदम मर चुकी हूं और फिर से मुझे नई जिंदगी मिली। जब मुझे होश आया तो मुझे लगा कि ये जिंदगी मुझे केवल गॉड ने दी है। अब यह उनका गिफ्ट है।"



पहले कहा था- न शादी करेंगी न सेक्स

एक इंटरव्यू में जब सोफिया से यह सवाल किया गया कि पिछले साल वे कहती थीं कि कभी शादी नहीं करेंगी, सेक्स से दूर रहेंगी और बच्चे भी पैदा नहीं करेंगी। फिर इस साल उनका दिल कैसे बदल गया। उन्होंने जवाब दिया, "मेरा दिल नहीं बदला है। उस वक्त वह मेरी सच्चाई थी और आज यह मेरी सच्चाई है। दूसरे शब्दों में कुछ लोग तब शादी करते हैं, जब उन्हें कोई अच्छा लगने लगता है और कुछ लोग इसलिए तलाक लेते हैं कि उनका रिश्ता चल नहीं रहा होता है। इसका मतलब यह तो नहीं कि जब वे पहले प्यार में पड़े तो झूठ बोल रहे थे।