'बिग बॉस' से सलमान ने हटवाया बिपाशा-करन का कंडोम ऐड, ये है वजह

' 11' के होस्ट ने बिग बॉस से बिपाशा बासु और ग्रोवर का कंडोम वाला ऐड हटवाया है। सलमान का मानना है कि ये ऐड बेहद हॉट है और इसे बिग बॉस से हटा देना चाहिए। उनका कहना है कि फैमिली शो में इस तरह के ऐड नहीं होने चाहिए। सलमान का मानना है कि ये शो बच्चे भी देखते है और इस तरह के ऐड बिग बॉस में नहीं होना चाहिेए। सलमान ने ब्रॉडकास्टर्स को बिपाश-करन के कंडोम ऐड को हटाने की सलाह दी। कलर्स ने भी सलमान से इस बात पर न कोई बहस और न ही कोई डिस्कशन किया, क्योंकि वे सलमान के नजरिए को समझते हैं। वैसे, शो में कंडोम ऐड दिखाने का मतलब सेफ सेक्स के प्रति अवेयरनेस लाना था। लेकिन छोटे फैन्स को देखते हुए सलमान चाहते हैं कि शो का कंटेंट साफ-सुथरा हो। पिछले महीने शूट हुआ था ये ऐड...



बिपाशा बासु ने हसबैंड करन सिंह ग्रोवर के साथ ये ऐड पिछले महीने ही शूट किया था। इस ऐड में दोनों बेहद बोल्ड नजर आ रहे हैं। इस ऐड का वीडियो बिपाशा ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा था, 'In a country that has the second largest population in the world.. we still have taboos on just the words sex and condoms... but not the actual act. Let’s talk more... read more and learn more about all the things that can be avoided just by the use of a simple precaution. With condoms you can have planned pregnancies and protected sex... which can curb HIV and STD cases. As a couple we believe in this that’s why we have thoughtfully endorsed it'. बिपाशा ने इस ऐड का जो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया उसमें वे स्विमपूल से बाहर निकलती नजर आ रही हैं। वहीं, वीडियो में बिपाशा-करन जंगल, घर और बाथ टब में नजर आ रहे हैं। ऐड में करन और बिपाशा खूबसूरत लोकेशन्स पर रोमांस करते नजर आ रहे हैं। करन वीडियो में ज्यादातर सीन्स में शर्टलेस हैं वहीं बिपाशा काफी बोल्ड आउटफिट में नजर आ रही हैं।

