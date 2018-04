मौनी राय ने अपनी क्लोज फ्रेंड और को-स्टार आश्का को इस अंदाज में किया बर्थडे विश

मुंबई। 'नागिन' फेम ने हाल ही में अपनी क्लोज फ्रेंड को बर्थडे पर खास अंदाज में सोशल मीडिया पर विश किया। 27 नवम्बर को 'नागिन 2' की को-स्टार आश्का गोराडिया का बर्थडे था। इस मौके पर मौनी ने आश्का के साथ अपना एक फोटो ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और साथ में कैप्शन दिया है, Happy happiest to the girl with a heart so beautiful gods & kings🤴& hobbits & elves 🧝‍♀️ & wizards🧙‍♂️ would appear to bless her and grant all her wishes. Though we have known each other a lifetime but we KNOW each other only these few years enough for me to know am never letting you go. All my love & love for this new chapter in your storybook. xxx ❤️🌹🍰💫❣️ @aashkagoradia Loveeee ya’ बता दें कि आश्का और उनके लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड ब्रेंट ग्लोब 3 दिसम्बर को शादी करने जा रहे हैं। आश्का और ब्रेंट गुजराती रीति-रिवाज से शादी करने के बाद चर्च वेडिंग भी करेंगे। इनकी शादी अटेंड करने मौनी समेत कुछ क्लोज फ्रेंड्स अहमदाबाद जाएंगे।