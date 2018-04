TV की नागिन ने शेयर की बैकलेस ड्रेस में फोटो, इस फिल्म में आएंगी नजर

+4 और स्लाइड देखें मौनी रॉय ने इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो।

टीवी की 'नागिन' के नाम से फेमस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ बोल्ड शेयर की हैं। इन फोटोज में वे बेहद गॉर्जियस नजर आ रही है। उन्होंने ब्लैक बैकलेस आउटफिट में एक फोटो शेयर की है। इस फोटो पर उन्होंने कैप्शन दिया, 'All that we see or seem is but a dream within a dream'. एक और फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Foolhardy'. मौनी के इंस्टाग्राम पर करीन 3.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वे अक्सर अपनी फोटोज शेयर करतीं हैं। बता दें कि मौनी के साथ फिल्म 'गोल्ड' में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और ये 2018 में रिलीज होगी। आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें मौनी की 4 फोटोज...