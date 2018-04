'कुंडली भाग्य' के एक्टर ने वाइफ को किया Kiss, सेलिब्रेट की फर्स्ट एनिवर्सरी

'कुंडली भाग्य' के एक्टर धीरज धूपर ने वाइफ विनी अरोड़ा के साथ हॉन्ग कॉन्ग में शादी की पहली सालगिरह सेलिब्रेट की। इस मौके पर वे वाइफ विनी को किस करते भी नजर आए। विनी ने शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करते कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किए हैं। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'Can't think of an appropriate caption because words just aren't enough ❤️ #bestplace #bestperson #bestdayever'. वहीं, धीरज ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Tu hai toh mein hoon.. ❤️'. बता दें कि दोनों ने पिछले साल 16 नवंबर को दिल्ली में शादी की थी। आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें फोटोज...