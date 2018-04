दिव्यंका ने बनाया रिकॉर्ड, इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन फॉलोअर्स बनाने वाली फर्स्ट टीवी एक्ट्रेस बनीं

मुंबई। दिव्यंका त्रिपाठी और उनके हसबैंड विवेक दाहिया टीवी के मोस्ट लवेबल कपल्स में से एक हैं। हाल ही में दिव्यंका ने अपना एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए फैन्स को थैंक्स किया है। दरअसल, आज का दिन दिव्यंका के लिए बहुत खास है क्योंकि इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स का आंकड़ा 6 मिलियन पार कर गया है। इसी की खुशी में दिव्यंका ने फैन्स के लिए एक इमोशनल पोस्ट भी लिखी हैं।दिव्यंका लिखती हैं...

"मेरी स्माइल का कारण आप हैं। मुझे इंस्टाग्राम से जोड़े रखने के लिए शुक्रिया।" इनका पोस्ट किया मैसेज, he reason behind my smile is- YOU! Thanks for keeping me hooked to @Instagram! If it wasn't for YOU, I won't click silly selfies, memorable pictures and won't have stories saved to remember. A cocooned, shy person like me (yes, that's what I am in real life) could not have stayed connected with you all, if it wasn't for this medium. YOU-#6Million people have become a very important part of my 'hourly' life! Thanks for making me stay connected to this part of the world! #LoveAndGratitude ❤️🙏 #Celebrating6Million. बता दें कि दिव्यंका सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली पहली टीवी एक्ट्रेस हैं। पोस्ट की गई फोटो में दिव्यंका ब्लैक गाउन में हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आ रही हैं। स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'ये हैं मोहब्बतें' में दिव्यंका, इशिता भल्ला का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। इस शो की वजह से ही आज ये इतनी पॉपुलर हैं।