PHOTOS: गर्लफ्रेंड के साथ साउथ अफ्रीका में वेकेशन एन्जॉय कर रहे करन कुंद्रा

मुंबई। टीवी का लवली कपल करन कुंद्रा और अभी साउथ अफ्रीका में हॉलिडे एन्जॉय कर रहा है। इस रोमांटिक वेकेशन के कुछ फोटोज और वीडियो ये दोनों ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। अनुषा ने हाल ही में कुछ फोटोज शेयर किए हैं जिसके साथ कैप्शन दिया है, “The most beautiful & romantic place I’ve been in Australia… And I got to do it with this one @kkundrra ❤️ #blessed @exceptionalkangarooisland @southaustralia #seesouthaustralia”. बता दें कि ये दोनों एक-दूसरे को पिछले कुछ सालों से डेट कर रहे हैं और जहां जरूरत होती है ये एक-दूसरे के स्टैंड लेते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ था जब अनुषा को उनके बोल्ड फोटोशूट के लिए ट्रोल किया गया था, जिसके बाद करन ने हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था। (करन का एक वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें)

