TV एक्ट्रेस ने कराया टॉपलेस फोटोशूट, शेयर की Photo

मुंबई. मॉडल एंड एक्ट्रेस ब्रूना अबदुल्ला अपने लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस फोटोशूट की एक फोटो शेयर की हैं। जिसमें ब्रूना टॉपलेस नजर आ रही हैं। ब्रूना ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, "I'm a bitch, I'm a lover I'm a child, I'm a mother I'm a sinner, I'm a saint I do not feel ashamed I'm your hell, I'm your dream I'm nothing in between You know you wouldn't want it any other way"। इन टीवी शोज में काम कर चुकी हैं ब्रूना...

ब्रूना अबदुल्ला टीवी रियलिटी शोज 'कॉमेडी क्लासेस', 'खतरों के खिलाड़ी' और 'नच बलिए-6' में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। इसके अलावा ब्रूना बॉलीवुड में काफी एक्टिव हैं। उन्होंने 'जय हो', 'मस्तीजादे', 'ग्रांड मस्ती', और 'आई हेट लव स्टोरी' जैसी फिल्मों में भी काम किया है।