'ये है मोहब्बतें' की एक्ट्रेस ने करवाया फोटोशूट, बोल्ड अवतार में आईं नजर

मुंबई। साउथ इंडियन एक्ट्रेस विदिशा श्रीवास्तव ने पिछले साल स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'ये है मोहब्बतें' से टीवी पर डेब्यू किया था। इस शो में ये रोशनी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जिसमें आदित्य भल्ला को ब्लैकमेल करके इनकी उनसे शादी करवा दी जाती है। शो में रोशनी का कैरेक्टर भले ही एक गांव की लड़की का है, लेकिन विदिशा रियल लाइफ में बहुत ही ग्लैमरस हैं। ये अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज पोस्ट करती रहती हैं। हाल ही में इन्होंने कुछ लेटेस्ट फोटोज फैन्स के साथ शेयर की हैं और इसके साथ कैप्शन दिया है, "That what you most fear...that is where you must go... for there you will discover your true self..!! #light&shadow #facethefear #facethelife P/c @kalpeshchotaiphotography" बहुत ही बोल्ड नजर आ रही हैं विदिशा...

- लेटेस्ट फोटोशूट में विदिशा रेड साड़ी में नजर आ रही हैं। वहीं, कुछ फोटोज में इन्होंने शॉर्ट ड्रेस पहनी है। बता दें कि विदिशा 18 साल से भी कम उम्र से मॉडलिंग कर रही हैं। इसके बाद उनका झुकाव एक्टिंग की ओर हुआ तो साल 2005 में इन्होंने तेलुगु फिल्म 'अभिमानी' से डेब्यू किया।

- ये साउथ की फिल्मों की सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं। इन्हें छोटे पर्दे की की कहा जाता है।

