बिग बॉस 11: फिर कॉन्ट्रोवर्सी में हिना खान, अब इन एक्टर्स को कहा मुस्टंडा

' 11' की कंटेस्टेंट हिना खान एक फिर कॉन्ट्रोवर्सी में घिर गई हैं। हिना का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' के कंटेस्टेंट्स का मजाक उड़ाती नजर आ रही हैं। 'खतरों के खिलाड़ी' शो की प्रतिभागी रही हिना वायरल हो रहे वीडियो में बिग बॉस के घर में प्रियंक और विकास से बात कर रही हैं और इस शो के बारे में बता रही हैं। बात करते हुए हिना कहती हैं - 'खतरों के खिलाड़ी' फिजिकल स्ट्रेंथ का खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऋत्विक और करन जैसे मुस्टंडे क्यों बाहर हो गए? 'खतरों के खिलाड़ी' माइंड गेम है। हिना का ये वीडियो सुन रवि दुबे को बहुत बुरा लगा और उन्होंने हिना को नसीहत तक दे डाली। ये भी बोली हिना खान...

वीडियो में हिना प्रियंका और विकास को 'खतरों के खिलाड़ी' शो से जुड़ी कुछ और बातें बताती हैं। इस पर प्रियंक कहते है, "आप सही बोल रही हो। आपके टास्क मैंने देखे हैं। इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ का खेल नहीं है। इस शो के पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। शो पर जाने से पहले पूरी ट्रेनिंग मिलती है।" प्रियंक की बात सुनकर हिना कहती है, "ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है।" वीडियो में हिना ये भी कह रही है, "मैं तो बोलती हूं कि यदि बिग बॉस के घर से कोई इस शो में जाने की सोच रहा है तो मुझसे जरूर मिले। मैं उन्हें कुछ खास टिप्स दूंगी। साथ में मैं उसे ये भी बताऊंगी कि आपको इस शो में जाने से पहले क्या-क्या सीखना चाहिए।" इसके बाद हिना विकास से कहती हैं, "तुम इस शो में मत जाना, तुम नहीं कर पाओगे।"

आपको बताते चले कि हिना का ये कमेंट टीवी एक्टर रवि दुबे और ऋत्विक को पसंद नहीं आया। उन्होंने हिना का ये वीडियो देखा और ट्वीट कर जवाब दिया। रवि दुबे ने ट्विटर पर लिखा, 'Disappointed in ur POV about my frnds @eyehinakhan I have witnessed everyone’s journey in #khatronkekhiladi @rithvik_RD and @karan009wahi were my heroes in d show they faught wth earnestness & grace & overcame their fears quite like u and that’s what the show was about @ColorsTV'. वहीं, ऋत्विक ने लिखा, 'Yes also everyone in the Twitter world...let’s all of us take a chill guys!!!There is a world beyond big boss! And this laughter is for an inside joke😂 @karan009wahi samajh jayega!! #Peace !!😘😘'.

