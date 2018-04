'कोमोलिका' ने सेलिब्रेट किया मॉम का बर्थडे, 22 साल के जुड़वां बेटों की है मां

'कसौटी जिंदगी की' में कौमिलिका का रोल कर पॉपुलर हुईं उर्वशी ढोलकिया ने हाल ही में अपनी मां कौशल ढोलकिया का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। 22 साल के जुड़वां बेटों की मां उवर्शी ने मां का बर्थडे सेलिब्रेट करते इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज भी शेयर की है। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'Without YOU my life is Meaningless Mummy ❤️❤️❤️❤️🎂🎂🎊🎉 HAPPY HAPPY BIRTHDAY TO YOU ❣️❤️❣️❤️❣️ #birthdaygirl #birthday #celebrations #familyiseverything #famjam #allaboutlove #thankful #grateful #gratitude #blessed #dholakias #thisisus #mylife #mymoments #cherishthemoments #memorableday #26/1/2018 .. ROCK ON 🤘'. 16 की उम्र में मां बन गई थीं उर्वशी...

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 15 साल की उम्र में उर्वशी की शादी हो गई थी और 16 की उम्र में वे जुड़वां बच्चों सागर और क्षितिज की मां बन गई थीं। कहा जाता है कि शादी के डेढ़ साल बाद ही वे पति से अलग हो गई थीं। इसके बाद सिंगल मदर बनकर दोनों बच्चों की परवरिश की।

चंद्रकांता में रही नजर

उर्वशी ढोलकिया कलर्स के शो 'चंद्रकांता' में नजर आ रही है। उन्होंने 'कसौटी जिंदगी की' के अलावा 'घर एक मंदिर', 'कभी सौतन कभी सहेली', 'कहीं तो होगा' जैसे टीवी शोज में अबिनय किया है। उर्वशी रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 6ठे सीजन की विनर भी रही हैं।

