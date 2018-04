दुबई में वेकेशन एन्जॉय कर रही ये TV एक्ट्रेस, फोटोज में दिखा बोल्ड लुक

टीवी सीरियल 'बालवीर' (अब बंद हो चुका है) में 'भयंकर परी' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शमा सिकंदर इन दिनों दुबई में वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं। उन्होंने वेकेशन एन्जॉय करते कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। एक फोटो पर उन्होंने कैप्शन दिया है, 'Use your smile to change the world. Don't let the world change your smile.'. एक अन्य फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Life is short. Smile while you still have teeth 😜'. शमा ने बिकिनी में एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, 'A mess of beautiful contradictions make her whole, she wears fire for skin but a storm lives in her soul'. बता दें कि शमा इंस्टाग्राम पर बेहद एक्टिव रहती हैं। उन्होंने अपनी कई हॉट और बोल्ड फोटोज इंस्टाग्राम पर कर रखी हैं।मॉडलिंग से की थी करियर की शुरुआत...

शमा सिकंदर ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। उसके बाद वो कई म्यूजिक वीडियोज में नजर आईं। शमा ने कुछ फिल्मों में भी काम किया और उसके बाद टीवी की दुनिया में उनकी एंट्री ली। टीवी शो 'बालवीर' (2014) में भयंकर परी का किरदार निभाकर वे उन्होंने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी। उन्होंने 'ये मेरी लाइफ है' (2003), 'सेवन' (2011) सीरियल्स में भी काम किया है। उन्होंने फिल्म 'प्रेम अगन' (1998), 'मन' (1999), 'अंश' (2002), 'धूम धड़ाका' (2008) में भी अभिनय किया है। बता दें कि करीब 5 साल पहले शमा बायपोलर डिसऑर्डर (एक तरह की मानसिक बीमारी) का शिकार हुई थीं। हालांकि, अब वे फिट हैं।

शमा सिकंदर की शॉर्ट मूवी 'सेक्सोहॉलिक' मार्च, 2016 में रिलीज हुई थी। इसमें शमा ने सेक्स एडिक्ट वुमन का किरदार निभाया था। फिल्म में उन्होंने को-स्टार के साथ कई किसिंग और बोल्ड सीन दिए। इस मूवी के बारे में शमा ने बताया था, 'एक साधारण लड़की के लिए ऐसे सीन करना आसान नहीं था, पर मैंने मूवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ की।' शमा के मुताबिक, इस मूवी में काम करने का उनका मकसद बॉलीवुड में बिग ब्रेक की तलाश है। लंबे समय बाद उन्होंने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लौटने का फैसला किया है।"

2016 में जब शमा ने जेम्स मिलिरॉन नाम के शख्स से सगाई कर फोटोज शेयर की थी तो उनका एकदम डिफरेंट लुक सामने आया था। उस वक्त शमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये बदलाव उनके फिटनेस शेड्यूल, जिमिंग और हेल्दी डायट की वजह से आया है। हालांकि, उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की बातें भी सामने आई थी। लेकिन शमा ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

