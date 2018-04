'नामकरण' की एक्ट्रेस ने की 'कुंडली भाग्य' के एक्टर से सगाई, PHOTOS

टीवी सेलेब्स की शादी और सगाई का सिलसिला जारी है। हाल ही में 'नामकरण' की एक्ट्रेस पूनम प्रीत ने 'कुंडली भाग्य' के एक्टर संजय गगनानी से सगाई कर ली है। दोनों ने बीते दिनों फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच सूरत में सगाई की। पूनम ने सगाई में पिंक कलर का लहंगा पहना था। वहीं, संजय ने डार्क ब्लू कलर की शेरवानी पहनी थी। दोनों जल्दी ही शादी करेंगे। हालांकि, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। पूनम ने अपने इंस्टाग्राम पर सगाई की कई सारी फोटो शेयर की है...

पूनम ने संजय के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'God has gifted us with a great blessing, that of bringing us together. I am glad to announce,that we got engaged. Bless our love ❤️ 💍💍🌹 Ban Gayi mein Teri Rani@sanjaygagnaniofficial I love you 😘 #engaged #nomoreboyfriendgirlfriend 🤩'. उन्होंने एक और फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Thank you @rupesh.sonar for your presence at our big day .. you r like my elder brother and I love you 😍'. सगाई में पंकित ठक्कर, वाहबिज दोराबजी, शिव्या पठानिया, किंशुक वैद्य, जैन खान, नुपुर सैनन, अदिति राठौर, अभिषेक बजाज, अभिषेक कपूर सहित सेलेब्स शामिल हुए।

आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें पूनम-संजय की सगाई की फोटोज...