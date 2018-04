बाली में हॉलिडे मना रही 'गुलाम' की एक्ट्रेस, बिकिनी में शेयर की PHOTOS

टीवी एक्ट्रेस नीति टेलर इन दिनों अपनी कजिन्स के साथ बाली में हॉलिडे कर रही हैं। आखिरी बार टीवी सीरियल 'गुलाम' में नजर आई नीति ने वेकेशन एन्जॉय करते हुए कुछ फोटो अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की हैं। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Beach More 🏖Worry Less💓I love you to the beach and back @aryatay @taylorre_ 🏝❤️'. 2009 में शुरू किया था एक्टिंग करियर...



नीति टेलर ने अपना एक्टिंग करियर 2009 में टीवी सीरियल 'प्यार का बंधन' से शुरू किया था। इसके उन्होंने 'गुलाल' (2011), 'बड़े अच्छे लगते हैं' (2014), 'सावधान इंडिया' (2012), 'ये है आशिकी' (2013), 'हल्ला बोल' (2014), 'कैसी ये यारियां' (2015) सहित अन्य शो में काम किया है। उन्होंने साउथ की कुछ फिल्मों में भी काम किया है।



