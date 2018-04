इस TV एक्ट्रेस ने यूनीक टेक्नीक से घटाया वजन, शेयर की बोल्ड PHOTOS

टीवी शो 'मे आई कम इन मैडम' फेम नेहा पेंडसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। वे लंबे टाइम से अपनी फिजिक पर ध्यान दे रही थीं और अब वे पूरी तरह से फिट हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ न्यू फोटोज शेयर किए हैं जिसमें वे बेहद ग्लैमरस और बोल्ड नजर आ रही है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Mindful Monday human, may ur coffee ☕kick in before the reality does 💫'. आपको बता दें कि फिलहाल नेहा किसी शो में नजर नहीं आ रही हैं। ऐसे घटाया वजन...



नेहा की इस जबरदस्त फिटनेस का राज पोल डांस है। वे दिन में करीब 2 घंटे पोल डांस करती हैं और यही उनकी फिटनेस का राज भी है। साथ ही नेहा कुछ टाइम जिम और योग को भी देती हैं। जब टीवी शो 'मे आइ कम इन मैडम' में काम कर रही थीं, तब उन्हें मेकर्स ने रिप्लेस करने का अल्टीमेटम दिया। मेकर्स का कहना था कि नेहा या तो अपना वजन घटाएं नहीं तो शो से बाहर जाए। नेहा का मेकर्स के साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बढ़े वजन की वजह से मेकर्स ने कॉन्ट्रेक्ट आगे नहीं बढ़ाया था। कहा जाता है कि बाद में उन्हें वेट की वजह से शो से बाहर भी कर दिया गया था। इसी वजह से नेहा अब फिटनेस फ्रीक हो गई हैं और जबरदस्त फिट भी।



इन शोज में किया है काम

नेहा लंबे टाइम से टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने 1990 में 'हसरतें' से डेब्यू किया था। इसके अलावा नेहा 'मीठी-मीठी बातें'(1998-99), 'भाग्यलक्ष्मी'(2011) में भी नजर आ चुकी हैं। फिल्मों के साथ ही नेहा फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने 1999 में 'प्यार कोई खेल नहीं' से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 'दाग: द फायर'(1999), 'दीवाने' (2000), 'तुमसे अच्छा कौन है' (2002), 'देवदास' (2002), 'ड्रीम्स' (2005), 'स्वामी' (2007), 'असीमा' (2009), 'दिल तो बच्चा है जी' (2011) जैसी फिल्मों में काम किया है।

