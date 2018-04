बाली में हॉलिडे एन्जॉय कर रही TV की ये एक्ट्रेस, कुछ इन अंदाज में आईं नजर

टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार इन दिनों बाली में हॉलिडे एन्जॉय कर रही है। उन्होंने हॉलिडे एन्जॉय करते कुछ फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Took me away.. somewhere far away.. #LifeIsBeautiful'. एक और फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, 'Tourist- ing!#Bali'. एक फोटो शेयर कर दिशा ने लिखा, 'Beach Bums! 🎀'.फ्रेंड्स के साथ कर रही एन्जॉय...



दिशा यहां अपनी फ्रेंड्स के साथ हॉलिडे एन्जॉय करने आई हैं। दिशा ने 2012 में टीवी सीरियल 'प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। फिलहाल वे 'वो अपना सा' शो में नजर आ रही हैं।

