दोबारा मां बनी 'बड़े अच्छे लगते हैं' की एक्ट्रेस, 15 महीने का है पहला बच्चा

टीवी शो 'बड़े अच्छे लगते हैं' की एक्ट्रेस चाहत खन्ना मिर्जा दोबारा मां बनी है। उन्होंने बेटी को जन्म दिया है। बता दें कि उनकी पहले से ही 15 महीने की एक बेटी जौहर है। बता दें कि 2013 में उन्होंने बिजनेसमैन फरहान मिर्जा से शादी की थी और पिछले साल 9 सितंबर को पहली बेटी को जन्म दिया था। जब उनकी पहली बेटी 10 महीने की तभी चाहत दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर लिखा था, "What gap? I don't believe in these man-made theories. I'd rather follow God's plans." दूसरी बेटी को न्यूज इंस्टाग्राम पर दी...

चाहत ने दूसरी बेटी होने की न्यूज इंस्टाग्राम पर दी। उन्होंने लिखा, "it's a girl". एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "By God 's grace we blessed with an another angel in our life .. So gratified ????????". चाहत ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "Daughters complete the family????".



अगली स्लाइड्स में देखें चाहत और उनकी फैमिली की 5 फोटोज...