बाली में हनीमून एन्जॉय कर रहा TV एक्टर, रशियन GF से की थी दूसरी शादी

बाली/ मुंबई. टीवी शो 'कसौटी जिंदगी की' से डेब्यू करने वाले टीवी एक्टर आनंद सूर्यवंशी उर्फ सिद्धार्थ सूर्यवंशी इन दिनों बाली में वाइफ अलेसिया राउत के साथ हनीमून एन्जॉय कर रहे हैं। उन्होंने हनीमून एन्जॉय करते हुए कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'The blue sea below & the blue sky above.... Happiness... when the sea meets the sky, one gets lost into that deep.... #justustwo #livinglife #lovingeverymomentwithyou @allylovesgym.' 12 साल की बेटी के पिता हैं सिद्धार्थ...



- सिद्धार्थ सूर्यवंशी ने नवंबर में अपनी लॉन्ग टाइम रशियन गर्लफ्रेंड अलेसिया राउत से शादी की थी।

- सिद्धार्थ की एक 12 साल की बेटी है। उनकी पहली शादी किन्हीं वजह से नहीं चल सकीं।

- बात अगर अलेसिया की करें तो वे सिंगल मदर हैं उनकी पिछली शादी से एक 10 साल का बेटा है।

- बता दें, पिछले साल ही किन्हीं वजह से आनंद ने अपना नाम ऑफिशियली बदलकर सिद्धार्थ सूर्यवंशी कर लिया है।

सुपरमॉडल हैं अलेसिया

- इंडियन फादर और रशियन मदर की बेटी अलेसिया फेमस सुपर मॉडल, वीजे और फैशन कोरियोग्राफर हैं।

- अलेसिया कई बार फैशन डिजाइनर के डिजाइन्स रिप्रजेंट करने से लेकर फेमिना मिस इंडिया और मिस इंडिया यूनिवर्स में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। साथ ही वे 'फियर फेक्टर: खतरों के खिलाड़ी' सीजन-4 का भी हिस्सा रही हैं।

- बता दें, उन्होंने एक रशियन इकोनोमिस्ट से शादी की थी लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी।

इन शोज में काम कर चुके सिद्धार्थ

- सिद्धार्थ लंबे टाइम से टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। वे अबतक 'ममता' (2006), 'जमीन से आसमान तक' (2004), 'विरूद्ध' (2007), 'भाग्यविधाता' (2009), 'ये इश्क हाय' (2010), 'हमने ली है शपथ' (2012), 'सूर्यपुत्र कर्ण' (2015), 'वारिस' (2016) जैसे शोज में काम कर चुके हैं।

