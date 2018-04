टीवी की बहू ने कैलेंडर के लिए कराया फोटोशूट, न्यूड मॉडल के साथ दिया पोज

टीवी सीरियल 'उतरन' में इच्छा का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस का एक फोटोशूट सामने आया है। इस शूट में वे न्यूड मॉडल अंकित भाटिया के साथ नजर आ रही है। दोनों ने ये फोटोशूट 2018 के कैलेंडर के लिए करवाया है। ऐसा पहली बार है जब टीना ने किसी न्यूड मॉडल के साथ पोज दिया है। इसके पहले भी टीना कई फोटोशूट करवा चुकी हैं। सोशल मीडिया पर किया शेयर...



टीना ने अपने इस न्यू फोटोशूट की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इस फोटो में वे बेहद ग्लैमरस नजर आ रही है। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन, '#STREAMING CALENDAR2018 Noone does a more glamorous calendar shoot the way @amitkhannaphotography does it.. kudos to your concept!'. बता दें कि टीन इन दिनों कलर्स चैनल के शो 'शनि' में दामिनी का किरदार निभा रही है।

- टीना 16 साल की उम्र में ऐश्वर्या रॉय के साथ बंगाली फिल्म 'चोखर बाली'(2003) में नजर आई थीं।

- बाद में उन्हें और स्टारर फिल्म 'परिणीता' (2005) में भी देखा गया।

- टीना को बंगाली फिल्म 'चिरोडिनी तुमि जे अमार'(2008) में भी देखा गया।

