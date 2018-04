श्वेता ने बेटे को लिखा इमोशनल लेटर, यहां सेलिब्रेट किया रेयांश का फर्स्ट बर्थडे

मुंबई। टीवी शो 'कसौटी जिंदगी की' से पॉपुलर हुई एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने हाल ही में 27 नवंबर को बेटे रेयांश का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर श्वेता ने एक इमोशनल लेटर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। श्वेता ने लिखा- Happy One year to my whole soul, my son, my happiness, to you Reyansh.



श्वेता ने आगे लिखा- हर वो दूसरा शख्स, जिसे मैं जानती हूं उसकी इच्छा यही होती है कि वो दुनिया की सैर करे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी यह विश कभी नहीं होगी क्योंकि मैंने फैसला किया है कि तुम्हारा हर बर्थडे मैं तुम्हें किसी नई जगह, नए शहर या फिर नए देश में सेलिब्रेट करूंगी। इस तरह तुम जब बड़े होते जाओगे तो हर साल एज के मुताबिक नई-नई जगहों एड होती जाएंगी।



पहला बर्थडे वैष्णो देवी में मनाया...

इसी सिलसिले में श्वेता ने रेयांश का पहला बर्थडे वैष्णो देवी में सेलिब्रेट किया। श्वेता के मुताबिक, रेयांश के फर्स्ट बर्थडे पर माता के आशीर्वाद से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए हमने उसका बर्थडे यहां मनाने का फैसला किया।

