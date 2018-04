शादी के बाद TV की 'सिमर' ने ऐसे मनाई होली, इन्होंने भी जमकर खेला रंग

टीवी के ऐसे कई कपल्स है जिन्होंने शादी के बाद पहली होली धूमधाम से मनाई। हाल ही में शादी के बंधन में बंधी टीवी की सिमर यानी दीपिका कक्कड़ ने हसबैंड शोएब इब्राहिम के साथ जमकर होली खेली। दीपिका ने होली खेलते एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, 'Happy holi to all ???????? #dodilmilgaye #holi #colors #happiness #blessed #love'. दीपिका-शोएब की तरह ही अन्य न्यूली वेड्स कपल्स ने भी जमकर होली खेली। आगे की स्लाइड्स में देखें इन सेलेब्स ने भी शादी के बाद अपनी पहली होली खेली...

+6 और स्लाइड देखें वत्सल सेठ और इशिता दत्ता।

वत्सल सेठ और इशिता दत्ता की भी शादी के बाद ये पहली होली थी। दोनों ने नवंबर, 2017 में शादी की थी। वत्सल ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, '...don’t be boring & get some color in your life ???? Happy Holi ???????? #HappyHoli #Festivalofcolors #Dontbeboring #color #shotoniphonex #Shotoftheday'.